"Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" Düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi' Düzenlendi - Son Dakika

"Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" Düzenlendi

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bebek ölümlerine ilişkin toplumun hassasiyetini artırmak, yenidoğanların ölüm riskini ve bebek ölüm hızını azaltmak amacıyla bir eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bebek ölümlerine ilişkin toplumun hassasiyetini artırmak, yenidoğanların ölüm riskini ve bebek ölüm hızını azaltmak amacıyla bir eğitim programı düzenlendi.


Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli NRP uzmanları tarafından yenidoğana en güncel yaklaşımlar, uygulamalar anlatıldı. Toplumdaki sosyoekonomik durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesiyle bebek ölümlerinde önemli azalmalar gözlendiğine vurgu yapıldı. Yürütülen programlar çerçevesinde yenidoğanların ölüm riskinin ve bebek ölüm hızının azaltıldığına dikkat çekildi.


Eğitimin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı katılımcılara sertifikalarını takdim etti. - GAZİANTEP

İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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