Yenidoğan çetesi 112 sistemini bakın nasıl bertaraf etmiş - Son Dakika
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Suç

Yenidoğan çetesi 112 sistemini bakın nasıl bertaraf etmiş

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112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çetenin 112 sistemini nasıl bertaraf ettiği, aralarında geçen konuşmalarda ortaya çıktı.

19.10.2024 11:23
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Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesi' skandalıyla ilgili detaylar bir bir ortaya çıkarken, şüphelilerin aralarında geçen diyaloglar da kan donduruyor. 2 şüpheli, konuşmalardan birinde 112 sistemini nasıl aştığını anlatıyor.

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede; doktor Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtildi. Ayrıca suç örgütünün esas amacının, işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

"HASTAYI BAŞKA HASTANELERE PAZARLIYORLAR"

Şüpheliler arasında geçen diyalogları paylaşan gazeteci Emrullah Erdinç, "Aslında hasta nakillerini 112'nin ayarlaması lazım ama bunlar o 112 sistemini nasıl aştıklarını anlatıyorlar. Hastayı kaçırıyorlar ve başka hastanelere pazarlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DEVLET BU SÖZLEŞMEYİ GÖRSE..."

Yapılan sözleşmeler üzerinden nakil sürecini garantiye alan çete üyeleri, böylece bebekleri istedikleri hastanelere sevk ediyor. Aralarında geçen diyaloglarda bebekleri keyfi olarak öldürmekten bahseden, bu canilikle adeta alay eden şüpheliler 112 sistemine ilişkin şunları söylüyor:

  • HASAN BASRİ GÖK: Bu sözleşme yapıyor sen tıp merkezi müdürüsün yada atıyorum hemşiresin işte diyor ki hastalar bundan sonra buraya gidecek hani sözleşmeye dökmüşler onu
  • MEHTAP SAYAR: Evet evet evet anladım
  • HASAN BASRİ GÖK: Gülmedin
  • MEHTAP SAYAR : ... anlayamamışım o zaman hıhıhı
  • HASAN BASRİ GÖK: Yüz on iki bırak devlet bunların anasını s.... o sözleşmeyi görse çünkü hepsi yüz on iki şeyinde nezinde olması lazım yani bu hasta kaçırma pazarlamaya geçiyor hasta kaçırıyorsun yüz on iki den

SGK: HASTANELERE YÖNELİK İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan; SGK, "Yenidoğan çetesi"ne yönelik yazılı açıklama yaptı. SGK'nın açıklaması şöyle:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.11.2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'Yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29.11.2023 tarihinde inceleme kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

Yenidoğan çetesi 112 sistemini bakın nasıl bertaraf etmiş

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Son Dakika Suç Yenidoğan çetesi 112 sistemini bakın nasıl bertaraf etmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Osman Koca:
    özel hastaneler kökten araştırılsın.bunlar sadece devede kulak 88 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bunlar doktor ve hemşire görünümüne bürünmüş birer katiller yani katil sürüsü. 54 0 Yanıtla
  • Giriftar bey:
    Devlet te çok güzel kan alıcak sizden merak etmeyin. Şerefsizler 44 3 Yanıtla
    Samet Aldemir:
    alır çok beklersiniz neyin cezasını verside bunun verecek 0 0
  • Ömer Bilgin:
    O günün İstanbul sağlık müd, bugünün Sağlık bakanı tereddütsüz görevden alınmalı, İstanbul un sağlık sistemine hakim olamayan Türkiye nin sağlık sistemi konusunda bi haber olacağı kesin, o makamı daha fazla kirletmeden ayrılmalı yazıkki yazık 33 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Turkiye yuzyılı akepe aletleri 20 13 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    bu işte devletin eli vardır baksana adamlar herşeyi planlayarak yapmışlar aralarında eski bakaninda hastanesi varmış 3 ay sonra çıkarlar ölen olduguyle kalır bu ülkede hiçbir şeye inanmiyorum artik 17 5 Yanıtla
  • M G:
    Bu özel hastaneler şubeleri ile birlikte hepsi kapatılmalı ve hâlâ hizmet veriyor ne bekliyorsunuz biraz dahamı ölümler olsun. 19 1 Yanıtla
  • Gregor Samsa:
    Sağlık,eğitim,enerji özelleşirse böyle olur. 15 1 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Abi ya bunlar insan değil ... yada biz insan değiliz... 12 1 Yanıtla
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