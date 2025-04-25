Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan \'\'Sonun acı olacak\'\' paylaşımına bomba yanıt

Bebekleri ölüme sürükleyen Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, bu kez sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir paylaşıma verdiği yanıtla gündem oldu.

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN"

"Her kahramanın bir sonu olur. Genelde de acı olur. Bekleyeceğiz, göreceğiz" şeklindeki tehditvari paylaşımı alıntılayan Engin, "Ben kahraman değilim, sadece görevini yapan bir Türk savcısıyım. Ama bu memlekette kahraman bitmez. Elinizden geleni ardınıza koymayın" ifadelerine yer verdi.

İşte Savcı Yavuz Engin'in o paylaşımı;

MAKAMINDA TEHDİT EDİLMİŞTİ

Savcı Yavuz Engin, kendisini tehdit eden 'Yenidoğan çetesi'ne boyun eğmeyerek, çetenin videosunu alıp soruşturmaya yön vermişti. Nisan 2024'te İstanbul'a atanan Savcı Engin, göreve başladıktan sadece 20 gün sonra bebek çetesi operasyonunun talimatını vermişti. Savcı Yavuz Engin, dik duruşuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. Eğitim hayatını Türkiye'de tamamlayan Engin, İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda okudu, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında bitirdi. Savcı Yavuz Engin 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.