Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt - Son Dakika
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Hukuk

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan \'\'Sonun acı olacak\'\' paylaşımına bomba yanıt

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, hakkında yapılan "Her kahramanın bir sonu olur" şeklindeki tehditvari paylaşımı alıntılayarak "Ben kahraman değilim, görevini yapan bir Türk savcısıyım. Ama bu memlekette kahraman bitmez. Elinizden geleni ardınıza koymayın" yanıtını verdi.

25.04.2025 16:32
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Bebekleri ölüme sürükleyen Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, bu kez sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir paylaşıma verdiği yanıtla gündem oldu.

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN"

"Her kahramanın bir sonu olur. Genelde de acı olur. Bekleyeceğiz, göreceğiz" şeklindeki tehditvari paylaşımı alıntılayan Engin, "Ben kahraman değilim, sadece görevini yapan bir Türk savcısıyım. Ama bu memlekette kahraman bitmez. Elinizden geleni ardınıza koymayın" ifadelerine yer verdi.

İşte Savcı Yavuz Engin'in o paylaşımı;

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

MAKAMINDA TEHDİT EDİLMİŞTİ

Savcı Yavuz Engin, kendisini tehdit eden 'Yenidoğan çetesi'ne boyun eğmeyerek, çetenin videosunu alıp soruşturmaya yön vermişti. Nisan 2024'te İstanbul'a atanan Savcı Engin, göreve başladıktan sadece 20 gün sonra bebek çetesi operasyonunun talimatını vermişti. Savcı Yavuz Engin, dik duruşuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. Eğitim hayatını Türkiye'de tamamlayan Engin, İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda okudu, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında bitirdi. Savcı Yavuz Engin 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.

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Son Dakika Hukuk Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 123456:
    harbi adamsın sayın savcı.Allahina kurban senin 170 1 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    turkiyede bir 5 yil siki yonetim yapip tum mafya , maganda, ne kadr suclu varsa iceri atilmasi lazm , arazicok , dunyanin en buyuk hapishanesi yapilip hepsini oraya koymak lasm, tum cezalarin en az 10 kat artmasi lazim, 125 1 Yanıtla
  • Akın Tosunoğlu:
    köpekler havlamasın savcımızın arkasındayız 122 1 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Allah ömür versin sana ve senin gibi vatan severlere. 57 0 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Canice suç işleyen nekadar mahkum varsa maden ocagında çalıştırılsın nekadar çalıştı okadar yemek verilsin bakın suç oranları nasıl azalıcak belki bitecek hapisaneye gönderip yıllarca yatırmayla suç oranları bitmez. Sayın savcımızıda tebrik ediyorum allah sayılarını arttırsın. 49 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    O savcının arkasında 85 milyon var sizin neyiniz var çapulcu hırsızlar. 45 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    Sayın savcım futbola da at elini temizle ortalığı 16 1 Yanıtla
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