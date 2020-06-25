Yenidoğan için anketle proje belirlenecek - Son Dakika

Yenidoğan için anketle proje belirlenecek

Gürsu Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde yapılması planlanan projeyi belirlemek amacıyla, mahalle sakinlerine yönelik anket düzenledi.

Gürsu Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde yapılması planlanan projeyi belirlemek amacıyla, mahalle sakinlerine yönelik anket düzenledi.

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt

Mahalledeki alanın yer aldığı görselin sunularak "Bu alanda hangi projeyi görmek istersiniz?" sorusunun sorulduğu ankette, Kültür Merkezi, Çocuk Oyun Parkı, Gençlik Merkezi, Kadınlar Konağı, Halk Konağı, Taziye Evi, Spor Sahaları ( basketbol, futbol, voleybol v.b.) seçenekleri sunulurken, bunların dışında istenecek projeler için de diğer başlığı seçenek olarak yer aldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hizmetlerimizde önceliğimiz hemşehrilerimizin memnuniyeti ve ihtiyaçlarının karşılanması. 1.2 milyon TL bedelle kamulaştırdığımız 2950 metrekare alan üzerinde hayata geçireceğimiz projenin, hemşehrilerimizin en öncelikli beklentilerine cevap verecek proje olmasını istedik. Bu amaçla düzenlediğimiz anket sonucuna göre alanda hayata geçireceğimiz projemizi şekillendireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yenidoğan pazar alanında kurulan stantta yapılan anket çalışması ve whatsapp hattı üzerinden gelecek mesajlarla tespit edilecek en yoğun beklentiye göre proje belirlenecek.

Anket kapsamında ayrıca, "Yenidoğan Mahallesi'nin diğer önemli ihtiyacı nedir sizce?" sorusu sorularak, mahalle sakinlerinin talepleri öğrenildi. - BURSA

Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan, basketbol, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenidoğan için anketle proje belirlenecek - Son Dakika

Son Dakika

17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
16:57
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
16:51
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
16:49
İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak
16:48
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
16:46
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
16:40
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
16:37
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
16:27
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 17:40:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenidoğan için anketle proje belirlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]