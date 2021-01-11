Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı Çalış: "Ekonomik grafiği yakından takip ediyoruz" - Son Dakika

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı Çalış: "Ekonomik grafiği yakından takip ediyoruz"

11.01.2021 17:41
Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı Çalış:

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalış 2020 yılı değerlendirmesinde, "Tüm dünya ve ülkemiz, büyük bir acı yaşadığımız ama hep birlikte üstesinden gelmeyi başardığımız hafızalardan asla silinmeyecek tarihi bir sürece tanıklık ettik" dedi.

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalış 2020 yılı değerlendirmesinde, "Tüm dünya ve ülkemiz, büyük bir acı yaşadığımız ama hep birlikte üstesinden gelmeyi başardığımız hafızalardan asla silinmeyecek tarihi bir sürece tanıklık ettik" dedi.

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalış, 2021 yılının ilk ayı ile beraber piyasaların öngörülerini ve ülkemizde yaşanan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi grafiği yakından ve dikkatli bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

İsmail Çalış, "Tüm dünya ve ülkemiz, büyük bir acı yaşadığımız ama hep birlikte üstesinden gelmeyi başardığımız hafızalardan asla silinmeyecek tarihi bir sürece tanıklık ettik. Bütün toplum, birinin diğerine 'kardeşim' diyerek sarılabildiği, birinin acısının diğerinin yüreğini yaktığı bir millet olduğumuzun bir kez daha farkına vardık. Zorluklar karşısında el ele vermek, yürek yüreğe olabilmenin bizim için en değerlisi olduğunu, bir kez daha anladık" dedi.

Çalış, "Öylesine büyük bir milletiz ki, eller elleri sevgiyle tuttu, gözler gözlere sevgiyle baktı, acılar paylaşıldı. Hep birlikte yandık, eridik ve donduk sanki. Birbirimize yaslandık, birbirimizi sırtladık. Pandeminin etkileri, umut veren açıklamalar ve birbirine madden sarılamasa da manen sımsıkı sarılmış ülkemiz vatandaşları ile bu dönemi en az hasar ile atlatacağımıza umudumuz tamdır. Artan yaşam maliyetlerimiz ve kaygılarımızı birlik olarak üstesinden gelmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bizde bu bakış açısıyla bütün AR-GE çalışmalarımızı toplumsal tasarruf uzmanlarıyla yoğun mesailer ile şekillendirmeye devam ediyoruz. Her ailenin, her bireyin hayat yönetiminin tam tasarruf modelleri ile bir şirket yönetimine dönüşmüştür. Öngörülü yaşam, öngörülü gelecek bizler için en değerlisi olmuştur. Milletimizin bu yönde yeni bakış açılarına sahip olması gerekir. Madden mesafeli, manen yakın olduğumuz bugünlerden, güneşli günlere doğru yolcuğumuzda herkese sabır diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı Çalış: Ekonomik grafiği yakından takip ediyoruz

Yönetim Kurulu, Ekonomi, toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı Çalış: 'Ekonomik grafiği yakından takip ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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