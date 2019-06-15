Son Dakika Haberleri: Yenifakılı'da elektrik akımına kapılan 8 inek telef oldu
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Yenifakılı'da elektrik akımına kapılan 8 inek telef oldu

3 saat önce

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 8 inek telef oldu.

Yenifakılı'da elektrik akımına kapılan 8 inek telef oldu, System.String[]
Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 8 inek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Yenifakılı ilçesinde üretici Yılmaz Taflı, hayvanlarına yem vermek için gittiği ahırda hayvanların elektrik akımına kapılarak telef olduğunu fark etti.
Taflı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahırda 8 ineğin bulunduğunu ve hepsinin de gebe olduğunu söyledi.
Yaklaşık 100 bin lira zararının bulunduğunu ifade eden Taflı, yetkililerden yardım istedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Yozgat, Yenifakılı, Güncel
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