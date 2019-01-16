Yenifakılı'da Karla Mücadele Çalışması

Yenifakılı ilçesinde gece aşlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Yenifakılı ilçesinde gece aşlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.



Yenifakılı Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, iş makineleriyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.



Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, yoğun bir kar yağışının etkili olduğunu söyledi.



Kar yağışına sevindiklerini ifade eden Karadavut, "İlçe halkımızın büyük çoğunluğunun geçim kaynağı tarımdır. Bu sebeple kar yağışı çiftçimiz açısından çok iyi oldu. Biz de belediye olarak ilçe merkezimizde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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