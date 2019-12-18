Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Taflıoğlu'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Taflıoğlu'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret - Son Dakika

Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Taflıoğlu'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret

6 saat önce

Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Taflıoğlu'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret, System.String[]

Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay'ı makamında ziyaret eden Taflıoğlu, bölgedeki pancar çiftçisine verdiği destekten ve çalışmalarından dolayı Akay'a teşekkür etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydeden Akay, işinin ehli, işine bağlı çiftçilere hizmet etmenin kendileri için şeref olduğunu belirtti.

Türkiye'nin geleceğinde tarımın rolünün büyük olduğunu belirten Akay, şunları aktardı:

Çiftçilerimizin azimli ve çalışkan davranışları bizim çalışma azmimizi, arzumuzu, heyecanımızı, gayretimizi daha fazla artırıyor. Daha büyük emekler verilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartıyor. Kayseri Şeker, sektörün büyüyen ve lider kuruluşu olarak daha fazla büyüyecektir. Kayseri Şeker, çiftçisi ve çalışanıyla birlikte gücünü daha fazla geliştirerek devam ettirecektir. Türkiye'nin geleceğinde tarımın önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bunu geliştirebilmek için mutlaka gençlerin tarıma sahip çıkması gerekir. Bu pencereden baktığımızda Yenifakılı ve bölgemizde gençlerin işe sahip çıkmış olmaları bizler için ümit verici ve bu manada bilincin de arttığının bir göstergesidir. "

Kayseri Şeker'in tarım alanında bölgede lokomotif olduğunu belirten Taflıoğlu da "Kayseri Şeker sayesinde çiftçilerimiz ekonomik sıkıntılarına çare buluyor. Geçirmiş olduğumuz başarılı bir kampanya sonrasında tüm bölge çiftçilerimiz adına teşekkür ziyaretinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker, Yenifakılı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi
Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

Son Dakika Haberleri
19:19 "İnsan Mektebi Projesi" tanıtım toplantısı - Son Dakika
19:18 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın" - Son Dakika
19:18 Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması - Son Dakika
19:18 Bakan Selçuk'tan "Doğa Koleji" açıklaması - Son Dakika
19:12 Ağrı'da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:21:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenifakılı Ziraat Odası Başkanı Taflıoğlu'ndan Kayseri Şeker'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]