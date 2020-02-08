Yenigün: Yurtdışında 100 bin işçi ve 20 milyar $’lık iş hedefliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yenigün: Yurtdışında 100 bin işçi ve 20 milyar $’lık iş hedefliyoruz - Son Dakika Ekonomi

Yenigün: Yurtdışında 100 bin işçi ve 20 milyar $’lık iş hedefliyoruz

17 dakika önce

İşverene hukuki güvence sağlanmasına yönelik bazı önerinin kabulüyle yurt dışı istihdamın yeniden 100 binlere gelebileceğini kaydeden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, "Bu yıl yeniden 20 milyar dolara çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Yenigün: Yurtdışında 100 bin işçi ve 20 milyar $’lık iş hedefliyoruz, System.String[]

İşverene hukuki güvence sağlanmasına yönelik bazı önerinin kabulüyle yurt dışı istihdamın yeniden 100 binlere gelebileceğini kaydeden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, "Bu yıl yeniden 20 milyar dolara çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:54 
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