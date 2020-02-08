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Yenigün: Yurtdışında 100 bin işçi ve 20 milyar $’lık iş hedefliyoruz
17 dakika önce
İşverene hukuki güvence sağlanmasına yönelik bazı önerinin kabulüyle yurt dışı istihdamın yeniden 100 binlere gelebileceğini kaydeden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, "Bu yıl yeniden 20 milyar dolara çıkmayı hedefliyoruz" dedi.
İşverene hukuki güvence sağlanmasına yönelik bazı önerinin kabulüyle yurt dışı istihdamın yeniden 100 binlere gelebileceğini kaydeden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, "Bu yıl yeniden 20 milyar dolara çıkmayı hedefliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:54
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