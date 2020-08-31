Yenihisarspor antrenörünü tanıttı - Son Dakika

Yenihisarspor antrenörünü tanıttı

Bu yıl Aydın Amatör Süper Ligde mücadele edecek olan Yenihisarspor Akan grubun sponsorluğunda ilk imzayı antrenörüne attırdı.

Yenihisarspor antrenörünü tanıttı, System.String[]

Bu yıl Aydın Amatör Süper Ligde mücadele edecek olan Yenihisarspor Akan grubun sponsorluğunda ilk imzayı antrenörüne attırdı. Yenihisarspor'da takımın başına Salih Özbir getirildi.

Bu sezon Aydın Amatör Süper Ligde mücadele edecek mavi beyazlılarda kulüp yönetimi geçtiğimiz günlerde yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla Akan Grup Yenihisarspor adıyla mücadele edeceği açıklanırken, imza töreni sponsor firmanın iş yerinde gerçekleştirildi.

İmza törenine Kulüp başkanı Abdullah Engil, kulüp yöneticileri Tarık Pelit ve Azerhan Kademlioğlu, Akan grup yetkilisi Süleyman Akan, antrenör Salih Özbir ve teknik heyet katıldı.

Kulüp yöneticilerinden Tarık Pelit pandemi dolayısıyla kongre yapamadıklarını belirterek en kısa sürede kongre yaparak kulübün adını ve yönetiminde değişiklik olacağını ifade etti. Kulüp başkanı Abdullah Engil ise yeni bir yönetim ve vizyonla yola çıkıldığını ifade ederek, yeni antrenörün hayırlı olmasını diledi.

Takımın ana sponsoru Akan Grup adına Süleyman Akan ise Yenihisarspor yeni bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını ifade ederek, yönetim kurulu üyesinin genel kurulda 9'dan 15'e çıkacağını belirtti. Antrenör ile anlaşmalarının ardından yeni takım için kolları sıvadıklarını ifade eden Akan "Mevcut futbolcularımızın yüzde 30'u kalacak. Yeni isimleri takıma katacağız. Futbolcularımız tesis olarak Kartel Otel'de konaklayacak. 10 güne kadar takımı toparlayacağız ve ardından kamp programı başlayacak. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Yenihisarspor'un yeni antrenörü Salih Özbir ise uzun yıllar profesyonel futbolculuk kariyeri olduğunu ifade ederek, antrenör olarak ta Kıbrıs ve Azerbaycan'da görev yaptığını söyledi. Özbir yönetim kurulunun anlayışının kendisini etkilediğini ve uzun yıllar hizmet verecek bir yapı oluşturmaya çalışacaklarını ifade etti. Yenihisarspor'da Antrenör Salih Özbir'in yardımcılıklarını ise Halillulah Altunsoy ve Mustafa Aksakal'ın yapacağı öğrenildi. - AYDIN

Pelit, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yenihisarspor antrenörünü tanıttı - Son Dakika Spor

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