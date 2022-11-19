Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda teknik arıza - Son Dakika
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Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda teknik arıza

19.11.2022 17:59

Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi.

YENİKAPI- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray İstasyonu'nda Kirazlı istikametine giden bir metroda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Zaman zaman insan kalabalığının oluştuğu istasyonda vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından karşı istikamete giden metrolara yönlendirildi.


Kaynak: DHA
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Atatürk Havalimanı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda teknik arıza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda teknik arıza - Son Dakika
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