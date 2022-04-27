Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi - Son Dakika
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi

27.04.2022 00:10
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler saat 00.00 sonrası Yenikapı-Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılacak.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler saat 00.00 sonrası Yenikapı- Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılacak.

???????Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle seferlerin saat 00.00 sonrası Yenikapı-Zeytinburnu ve Ataköy-Havalimanı istasyonları arasında yapılacağı duyuruldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldi - Son Dakika


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