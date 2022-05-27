Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza, seferleri aksattı - Son Dakika
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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza, seferleri aksattı

27.05.2022 17:20

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferler, önce Yenikapı-Merter istasyonları arasında yapıldı.

Aksamaların yaşandığı seferler, daha sonra Yenikapı- Bahçelievler ve Yenikapı-Ataköy/ Şirinevler istasyonlarında devam etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda metro seferleri normale döndü.

Bu arada, seferlerin aksaması nedeniyle istasyonlardaki yoğunluk, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrik kesintisi nedeniyle trenin Bahçelievler istasyonuna tam yanaşamadığı ve yolcuların inemediği görülüyor. Yine görüntülerde, Şirinevler'de de istasyonun kapalı olması nedeniyle vatandaşların girişte beklemesi yer alıyor.

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Kaynak: AA

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