Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri teknik arıza nedeniyle durduruldu - Son Dakika

Yenikapı- Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferlerinin teknik arıza nedeniyle durdurulduğu bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle seferlerin Aksaray- Ataköy ve Aksaray-Kirazlı arasında yapıldığı, Yenikapı-Aksaray arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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