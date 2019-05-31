Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı
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Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan Ege ve Edremit Körfezi yönüne gidecek vatandaşlar, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk oluşturuyor.

Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan Ege ve Edremit Körfezi yönüne gidecek vatandaşlar, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk oluşturuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:58 
İstanbul, Ramazan Bayramı, Balıkesir, Bandırma, Ekonomi
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