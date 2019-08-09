Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu
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Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerin İstanbul'dan İzmir, Ayvalık ve Edremit Körfezi'ne gitmek için feribotla geçişleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerin İstanbul'dan İzmir, Ayvalık ve Edremit Körfezi'ne gitmek için feribotla geçişleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
İlçede gerek feribot iskelesi gerekse bağlantı yollarında bayram tatili yoğunluğu başladı. Bu nedenle Bandırma ile Erdek arasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) yoğunluğun karşılanması amacıyla Yenikapı-Bandırma hattında ek seferler konuldu. Karşılıklı sekizer seferin planlandığı bugün, hızlı feribotların 2 bin araç ile 6 bin 500 yolcu taşıması bekleniyor.
İDO, ayrıca arife günü için de sefer sayısını artırdı. Yarın karşılıklı on ikişer seferde 3 bin araç ve 10 bin yolcunun taşınması öngörülüyor.
Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşanıyor.
Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.
Edremit Körfezi, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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