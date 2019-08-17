YENİKAPI'DA ALTGEÇİTTE MAHSUR KALANLARI ZIPKINCILAR KURTARDI
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İSTANBUL'da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:48 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı. İstanbul
'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı'dan Bakırköy
'e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi'nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı. Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı. Kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti. Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir
araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.
Görüntü Dökümü:
su altındaki altgeçit
İki zıpkıncı araçlara ve araçlardakilere müdahale ederken
Zıpkıncılar müdahalelerini anlatırken
Su içerisinde kalıp arızalanan araçlardan görüntüler
Altgeçitte mahsur kalanlardan görüntüler
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