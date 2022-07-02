Amasyalılar Yenikapı'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Amasyalılar Yenikapı'da buluştu

02.07.2022 17:33

Yenikapı'da Amasya'nın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı "Amasyalılar Buluşuyor" etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Yenikapı'da Amasya'nın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı "Amasyalılar Buluşuyor" etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Osmanlının asıl kuruluşu Çelebi Mehmet'te başlamıştır, kuruluş yeri de Amasya'dır. İlimin eşiği, bilimin merkezi olarak kabul edilmiş" dedi.

Amasya Valiliği ve Belediye Başkanlığı, İl Dernekleri Konfederasyonunun organize ettiği "Amasyalılar Buluşuyor" etkinliğinin açılışı Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Pandemiden dolayı yapılamayan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Masatlı, "Osmanlı'nın 2'nci kuruluşunun yapıldığı Anadolu'da birlik ve beraberliğin test edildiği, insanların bir araya gelip yeniden bir imparatorluğa can verdiği şehir ise şu anda çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluş belgesinin imzalandığı doğum belgesi olan Amasya Tamimi'nin imzalandığı bir şehir. O bakımdan bizlerde ne ayrılık olur ne gayrılık olur. Amasya aynı zamanda erenlerin olduğu, evliyaların olduğu Anadolu'da insanları bir araya getiren mübarek zatların yaşadığı bir şehir. Biz buraya birliğimizi, beraberliğimiz, bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı tesis etmek için geldik. Bir arada güzel vakit geçirmek için geldik. İstanbul'umuza Amasya'mızı anlatmak için geldik. Bizler Türkiye coğrafyasını en iyi bilen idarecilerdeniz. Bazı coğrafyalarda tarım hakimdir, bazı coğrafyalarda sanayi hakimdir. Bazı coğrafyalarda da turizm hakimdir. Ancak bu 3 sektörü bir arada birleştiren insanların şikayet ederken bile nezaketen şikayet ettiği herhalde az il vardır" dedi.

"İlimin eşiği, bilimin merkezi olarak kabul edilmiş"

Amasya'nın tarihine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Amasya 8500 yıllık bir şehir. Osmanlının Fetret Devrinde, Osmanlının son döneminde Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı yeniden kurulmuş. Osmanlının asıl kuruluşu Çelebi Mehmet'te başlamıştır, kuruluş yeri de Amasya'dır. İlimin eşiği, bilimin merkezi olarak kabul edilmiş. 14 medeniyete ev sahipliği yapmış, hoşgörülü bir şehirdir. Hoşgörü şehridir, kadim bir şehirdir. 13 tane şehzadesi olmuş. 13 tane şehzadesinin 7 tanesini Osmanlıya padişah göndermiş. Onlarda Osmanlı'nın yükseliş döneminde padişah olmuş" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti. Amasya Günleri'nin 3 Temmuz'a kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Çocuklar Antik Kent Afrodisias'ta buluştu Çocuklar Antik Kent Afrodisias'ta buluştu Başkan Yavaş ulaşım esnafı ile buluştu Başkan Yavaş ulaşım esnafı ile buluştu
Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Genel Amasyalılar Yenikapı'da buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Tel Rıfat'ta SMO cephe hattına askeri takviye gönderdi
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 18:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: Amasyalılar Yenikapı'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement