Yenikapı'da araçlarla ilgili ibb genel sekreteri erkut'tan açıklama

YENİKAPI'da sergilenen araçlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut açıklamalarda bulundu.Tasarruf çalışmaları sonucunda 730 hizmet aracının tespit edildiğini dile getiren Erkut, "Özellikle ikinci seçim öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirake ihtiyaç fazlası araçlardan bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı. Bugün burada, yapmış olduğumuz çalışma sonunda, tasarruf sonucu 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 aracın yanı sıra yaptığımız incelemede, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 517 binek aracın kiralanan firmalara iade edildiğini gördük. Başkanımızın sıklıkla dile getirmiş olduğu tasarruf kavramıyla ilgili olarak, bir evvelki yönetiminde benzer şekilde tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAÇLARIN YILLIK TOPLAM GİDERİ 50 MİLYON LİRA

Tasarruf alanındaki çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Erkut, "Sonuç olarak, 31 Mart sonrası binek araç sayısı yüzde 20 azaltılarak, bin 247 araç sistemden çıkarılmıştır. İade edilen bin 247 aracın yıllık kira gideri 35 milyon 751 lira, yakıt gideri de 13 milyon 750 bin liradır. Toplamda 49.5 milyon lira yani yaklaşık 50 milyon liralık yıllık tasarruf söz konusudur. Bunu 5 yıllık hizmet dönemine dağıttığımızda, 250 milyonluk bir tasarruf söz konusudur. Tüm bu çalışmaları yaparken son derece dikkatli, istismara ve haksızlığa neden olmayacak şekilde çalışmaya gayret ettik" şeklinde konuştu.

- İstanbul