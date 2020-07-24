YENİKAPI'DA AYASOFYA YOĞUNLUĞU - Son Dakika

YENİKAPI'DA AYASOFYA YOĞUNLUĞU

İ Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma namazı için Yenikapı'da ring seferleri düzenleniyor.

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AYASOFYA-İ Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma namazı için Yenikapı'da ring seferleri düzenleniyor. Seferler dolduğu için beklemeye alınan bir vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı ve "Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. Ne olur izin verin geçeyim" dedi.

İBB, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk cuma namazı için aldığı tedbirler kapsamında Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ile ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Sabahın erken saatlerinde yurdun birçok noktasından gelen vatandaşlar, Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelerek düzenlenen ring seferleriyle Ayasofya Camii'ne geçiyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle gelen vatandaşlar bir sonraki sefer için bekletiliyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, vatandaşların önce ateşi ölçülüyor, maske kontrolü yapılıyor ve yapılan üst taramasının ardından görevliler tarafından otobüse bindiriliyor. Onlarca polisin ve güvenlik güçlerinin görev yaptığı alanda kurulan Kızılay ikram çadırlarıyla vatandaşlara ücretsiz olarak çay ve kahve ikramı yapılıyor.

"YALVARIYORUM ALSINLAR BİZİ UZAKTAN GÖRSEK DE OLUR"

Dün gece Bursa'dan Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz için geldiğini söyleyen bir kadın, ring seferi dolduğu için beklemeye alınınca göz yaşlarını tutamadı. "Uzaktan da olsa görsem yeter" diyen ve göz yaşları içinde görevlilere seslenen kadın, "Yalvarıyorum Allah aşkına. Akşam uyku uyumadım. 4'ten beri geleceğiz diye sevincimizden duramadık. Cumhurbaşkanımıza, açılışı görelim diye ne olur. Ne olur Allah aşkına. Dışardan da bakalım yeter ki görelim. Bursa'dan geliyorum. Ne olur geçelim. Gece uykusu uyumadık sevincimizden ağlamaktan" ifadelerini kullandı.

"ZİNCİRLER KIRILSIN AYASOFYA İBADETE AÇILSIN DERDİK"Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz için dün gece Samsun'dan geldiğini söyleyen 82 yaşındaki Mustafa Güdül, "Valla heyecanlıyım. Ben gençliğimde zincirler kırılsın Ayasofya açılsın diye mitingler düzenleyen insanlardan biriyim. Bu heyecanı yaşıyorum şimdi. İnşallah Cuma namazını burada kılacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten. Allah bugün nasip etti. Bugün zincirler kırıldı" şeklinde konuştu.

Erken saatlerde alana gelen Ayşe Yabancı ise, "Müslüman bir genç olarak bu anı yaşadığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Çok heyecanlıyım çok gururluyum" dedi.

Ayasofya Camii, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 10:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİKAPI'DA AYASOFYA YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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