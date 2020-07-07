YENİKAPI'DA BALIKÇI TEKNESİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

Yenikapı'da 10 yıldır yaşamını bir teknede geçirdiği öğrenilen bir kişi, sabah saatlerinde balıkçılar tarafından ölü bulundu.
"BEN TEKNEDE ÖLMEK İSTİYORUM DEDİ"
Yenikapı sahilinde dalgıçlık yapan bir kişi, "Bizim yanımıza sığınmıştı biz bakıyorduk. Babamın yaşındaydı.Yediriyorduk, içiriyorduk, teknemizde yatırıyorduk onu. Allahın rahmetine kavuşmuş. Kimsesizdi. Onun sahibi bizdik. Bağırsaktan hastalığı verdi birkaç kere gönderdik onu hastaneye. Hastanede kalmadı kaçtı geldi. Ben teknede ölmek istiyorum dedi. " diye konuştu.- İstanbul