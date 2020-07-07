Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu

Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu Ölen kişinin son sözleri: "Teknede ölmek istiyorum" İstanbul Yenikapı'da bir balıkçı teknesinin içinde erkek cesedi bulundu.

Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu

Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü

Ölen kişinin son sözleri: "Teknede ölmek istiyorum"

İSTANBUL - İstanbul Yenikapı'da bir balıkçı teknesinin içinde erkek cesedi bulundu. Cesedin teknede yaşadığı öğrenilen 61 yaşındaki Cemal Dülek'e ait olduğu belirlendi.

Olay, Yenikapı Sahilinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bulunan balıkçılar tekne içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri teknenin içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri erkek cesedinin 61 yaşındaki Cemal Dülek'e ait olduğunu tespit etti. Çevredeki balıkçılar Dülek'in yaklaşık on yıldır teknelerde yatarak yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi. Yapılan incelemelerin ceset morga götürülürken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Teknede ölmek istiyorum"

Yenikapı'da yıllardır dalgıçlık yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Ben kendim dalgıcım. Ölen dayıyı tanıyoruz. Bizim yanımıza sığınmıştı. Dayıya bakıyorduk. Yaşlıydı. Babamız yaşındaydı. Yediriyorduk, içiriyorduk. Onu teknemizde yatırıyorduk. Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Dayı kimsesizdi. Kalın bağırsak hastalığı vardı. Birkaç kez onu hastaneye gönderdik. Hastanede kalmadı. Kaçtı geldi. 'Ben teknede ölmek istiyorum' dedi. Hakkın rahmetine kavuştu. Teknede öldü. Aşağı yukarı 10 senedir teknede kalıyor" dedi.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:13 Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
17:22
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
16:33
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
16:16
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Koronavirüs salgınında ölüm riskini artıran genler 28 bin yıllık mirasmış
16:01
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 17:59:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]