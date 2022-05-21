YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ - Son Dakika
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YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ

21.05.2022 19:33

ÇERKES soykırımı ve sürgünü 158. yılında, Yenikapı'da düzenlenen mitingle protesto edildi.

ÇERKES soykırımı ve sürgünü 158. yılında, Yenikapı'da düzenlenen mitingle protesto edildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) ve çok sayıda sivil toplum örgütünün öncülüğünde Yenikapı Miting alanında Çerkes soykırımında hayatını kaybedenler anıldı. Mitinge siyasi parti temsilcileri de katıldı. Programda KAFFED Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer konuşma yaptı. Dinçer, Bugün 21 Mayıs 2022'de 158 yıl evvel biten ve 101 yıl süren bir savaşı, bir büyük dehşeti, kıyımı ve sonrasını konuşacağız. Bugün 158 yıl evvel Adiğeleri, Abazaları,Çeçenleri ve Osetleri anavatanlarından süpüren Çerkes Soykırımı ve Sürgününü konuşacağız. Bugün burada oluşumuzun sebebine Çerkesler anadillerinde 'Yıstanbılako' derler. Anlamı 'İstanbul'a gidiş', 'İstanbul Yolu' demektir. Ne kadar da naif bir adlandırma değil mi. Oysa bu naif isimlendirme büyük bir trajediyi, korkunç bir soykırımı ve sürgünü ifade eder esasında dedi.

BUNUN ADI SOYKIRIMDIR

Dinçer, Bugünün şartlarında, bugünün imkanlarında ve bugünün zenginliğinde Suriye savaşının dünyaya savurduğu insanlar sebebiyle şahit olduğumuz ve insan vicdanını yaralayan olayları bir düşünün. Bir de 158 yıl evvelinin imkansızlığında, yoksulluğunda Anadoluya, Trakya'ya, Balkanlara savrulan insanların neler yaşamış olabileceğini gözünüzün önüne getirin, bu durumu tahayyül edip ürpermeyecek, dehşete kapılmayacak bir ademoğlu düşünemiyorum. Değerli hazirun işte bu sebeple bunun adı sürgündür, hem de en acı ve vahşi sürgün. Bizim yaşadığımız soykırımdır. Birinci derece mağdurları artık hayatta olmasa da onların çocuklarının, torunlarının halen bir halk oldukları, diasporik bir yaşam sürdükleri gerçeğini görerek Çerkeslerin başına gelen bu büyük felaketi tanıyınız. Çünkü bunun adı soykırımdır. Soykırımlar unutulmaz ve unutturulamaz diye konuştu.

Alanda ayrıca 'Çerkes Soykırımı ve Sürgünü' isimli fotoğraf sergisi de yer aldı.

YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ
YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ
YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ
YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ
YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ
YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ
YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ
YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ
YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ
YENİKAPI'DA ÇERKES MİTİNGİ

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Kaynak: DHA

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