Yenikapı'da elektrik kabloları yandı, Marmaray'da seferler bir süre durdu - Son Dakika

FATİH'te, Marmaray 'ın yüksek gerilim hatlarındaki kabloların yanması nedeniyle seferler çift yönlü durduruldu, yolcular tahliye edildi. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek, raylardan çıktı. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.

Olay, saat 15.45 sıralarında Marmaray'ın Fatih ilçesi Yedikule Zindanları kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaray'ın Yedikule Zindanları kısmında bulunan yüksek gerilim hattından önce patlama daha sonra da yanma meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kablodaki patlama yüzünden meydana gelen yangını kontrol altına alıp söndürdü.

MARMARAY SEFERLERİ DURDURULDU

Kazlıçeşme - Yenikapı arasındaki yüksek gerilim hatlarındaki kablolarda meydana gelen yanma sonucunda Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

VATANDAŞLAR TRENLERDEN TAHLİYE EDİLDİYüksek gerilim hattında meydana gelen patlama sonrasında ise sefer yapan trenler yolda kaldı. Trenlerin içindeki yolcular, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra tahliye edilmeye başlandı. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek raylardan çıktı.

"EV SARSILDI"Patlama sesini duyduktan sonra dışarı çıkan bir vatandaş, "Ben daha yeni çıktım. Sese çıktım. Ev sarsıldı. O derece yüksekti. Doğalgaz herhalde. Biraz evdekiler korktu" ifadelerini kullandı. Ekiplerin çalışmasının ardından arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

- İstanbul