Yenikapı'da Enderun teravih namazında yüzbinlerce kişi saf tuttu
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı'da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
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