Yenikapı'da Enderun teravih namazında yüzbinlerce kişi saf tuttu
1 saat önce
Yenikapı'da Enderun teravih namazında yüzbinlerce kişi saf tuttuİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı'da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
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