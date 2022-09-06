Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı - Son Dakika
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Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı

06.09.2022 13:51
Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı

Yenikapı'da freni patladığı iddia edilen bir İETT otobüsü, seyir halindeki araçlara çarpa çarpa ilerledi.

Yenikapı'da freni patladığı iddia edilen bir İETT otobüsü, seyir halindeki araçlara çarpa çarpa ilerledi. 7 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yenikapı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Yenikapı'da seyir halinde içinde yolcu bulunmayan 34 ZM 9232 plakalı İETT otobüsün freni patlayınca kontrolden çıktı. Otobüs önündeki araçlara çarpa çarpa ilerledi. Bir motosikleti de altına alan otobüs, bariyerlere çarparak durdu. 7 aracın karıştığı kazada aralarında şoförün de bulunduğu 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan araçlar ise havadan görüntülendi.

Vardiyasını bitirdikten sonra otobüsü diğer sürücüye teslim eden ve kaza haberini alınca olay yerine gelen şoför, "Haber geldi kaza yapmış diye. Ben de bir şey bilmiyorum. Ben otobüsün sabahki şoförüyüm. Kaza haberi geldi sadece. Bilmiyoruz şoförün durumunu. Polisler aldı götürdü. Freni patlamış, patlamasa böyle olur mu" diye konuştu.

Kazayı gören Nedim Şahsi, "Ben burada bakıyordum. Baktım ikinci arabaya vurduktan sonra geldi ve motosiklete vurdu. Taksiye vurdu. Vura vura durdu. Sadece burada 3-4 tane yaralı vardı benim gördüğüm. Haberim yok ama freni patlamış galiba. Otobüs buraya çarparak geldi"

Aydın Aydemir isimli vatandaş ise, "İleride itfaiyelerin olduğu yerdeydim. Birden otobüsün araçlara çarptığını hissettim. Galiba freni patlamış. Sonra bariyerlere çarpmış. Altına motoru sıkıştırdı, motorcu kaldırıma uçtu. Buraya düşmüş. Hatta başka aracı da altına almış. Şurada da çarptıkları var. 4-5 yaralı var galiba. Bir tanesinin ayağı koptu galiba. Ambulansla götürdüler" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenikapı'da İETT otobüsü araçlara çarpa çarpa ilerledi: 12 yaralı - Son Dakika
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