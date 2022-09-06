İETT otobüsünün çarptığı 7 araç olay yerinden çekildi - Son Dakika
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İETT otobüsünün çarptığı 7 araç olay yerinden çekildi

06.09.2022 15:48
İETT otobüsünün çarptığı 7 araç olay yerinden çekildi

Yenikapı'da freni patladığı iddia edilen İETT otobüsünün çarptığı 7 araç olay yerinden kaldırıldı.

Yenikapı'da freni patladığı iddia edilen İETT otobüsünün çarptığı 7 araç olay yerinden kaldırıldı. İETT otobüsü kenara çekilirken, yolun tek şeridi ise trafiğe açıldı.

Yenikapı'da freni patladığı iddia edilen bir İETT otobüsü, seyir halindeki araçlara çarpa çarpa ilerlemiş, 7 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Aralarında İETT otobüsü şoförü Salih Adanır'ın da bulunduğu 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hastanedeki tedavisi sürerken, otobüsün çarptığı araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya neden olan İETT otobüsü ise yolun kenarına çekildi. Otobüsün tamir edilmesinin ardından olay yerinden kaldırılacağı öğrenilirken, yolun tek şeridi de trafiğe açıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT otobüsünün çarptığı 7 araç olay yerinden çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT otobüsünün çarptığı 7 araç olay yerinden çekildi - Son Dakika
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