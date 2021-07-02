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Yenikapı'da "İki Tren Arası Aşı" uygulaması başladı - Son Dakika

Yenikapı'da "İki Tren Arası Aşı" uygulaması başladı

02.07.2021 12:42
Yenikapı'da

Yenikapı Marmaray İstasyonu'na vatandaşların randevu almadan aşı olabilecekleri bir merkez kuruldu.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'na vatandaşların randevu almadan aşı olabilecekleri bir merkez kuruldu. "İki Tren Arası Aşı" uygulaması hakkında açıklama yapan Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan, "En son vatandaşımız buradan geçene kadar hizmetimizi sürdüreceğiz. Bu lokasyona gelebilen herkese bu imkanı sağlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliği ile tren garlarında kurulan aşılama noktalarından bir yenisi de Yenikapı Marmaray İstasyonu'na kuruldu. Marmaray'ın ilk sefer saatinde başlayacak olan aşılama uygulamaları son sefer saatine kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı İlçe Halk Sağlığı doktorları ve hemşireleri vatandaşların aşılarını bu noktalarda gerçekleştirecek.

Aşı kampanyası ilk olarak Ankara Yüksek Hızlı Tren garında başlamış ve büyük ilgi görmüştü. Ankara Gar da çok sayıda TCDD çalışanı ve vatandaş aşılarını oldu. Bunun üzerine gelen talepler doğrultusunda 2 Temmuz Cuma gününden itibaren Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında, Eskişehir, Konya HYT garlarında, İzmir Alsancak Gar Atatürk Bulvarı'nda, TCDD çalışanlarının ve vatandaşlar aşılarını yaptırabilecekler.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'na aşılama odasının kurulmasıyla işe gitmek üzere istasyona gelen yolculardan biri ilk aşısını oldu. Yapılan çalışmadan dolayı teşekkür eden yolcu, aşı olmayı düşünmediğini denk gelince olduğunu söyledi.

"Amacımız aşılamalarımızı hızlandırmak"

Konuyla ilgili bilgi veren Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan, "Şu anda Marmaray hattında da Kovid-19 aşılama noktamız mevcut. Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ortak projelendirmesiyle burada vatandaşımızın en fazla sirkülasyonun olduğu, işine, evine ulaşabilirliği noktasında geçiş noktasının üzerinde gerek zaman kısıtlamalarından dolayı, gerek ulaşım sıkıntılarından dolayı oluşabilecek hastaneye gidememesi, aile hekiminden hizmet alamaması ya da farklı sebeplerle işe acil yetişmesi gereken vatandaşımızın burada da aşısını yapabilmek hedefindeyiz. Burası bizim gerek Devlet Demiryollarımız, Ulaştırma Bakanlığımızın çalışanları açısında gerek de geçen vatandaşlarımız açısından Kovid-19 aşılama noktası. Amacımız buradaki noktalarımızla beraber aşılamalarımızı daha da hızlandırıp vatandaşımızın daha ulaşabilir noktada aşılamasını sağlamak" diye konuştu.

"En son vatandaşımız geçene kadar hizmetimizi sürdüreceğiz"

En son Marmaray'dan geçen yolcu için hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen Aslan, "Sabah ilk başlangıç saati itibariyle burada olacağız. En son vatandaşımız buradan geçene kadar hizmetimizi sürdüreceğiz. Bu lokasyona gelebilen herkese bu imkanı sağlayacağız. Sadece Marmaray'dan geçiyor olması gerekmiyor. Vatandaşlarımız talep ettiği sürece burada olacağız. Belirli bir sayı hedefimiz yok. Kim talep ederse ona aşı uygulaması yapacağız. Hedef kitlemiz tüm İstanbul diyebiliriz. Yenikapı lokasyonundan geçen her vatandaşımız bizim hedef kitlemiz. Zaman dilimi olarak bir sınırlandırma getirmiyoruz. Biz burada vatandaşımızın talebi oldukça hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Mesai saatleri içinde aşı için gidemiyordum"

İkinci doz aşısını olan Yenikapı Marmaray İstasyonu Güvenlik Şefi Yüksel Bulut, "İş yerinde olduğum için mesai saatleri içinde aşı için gidemiyordum. Sayın başmüdürümüze ve kurumumuza çok teşekkür ederim. Böyle bir imkanı sağladığı için bütün personellerimizin böyle imkandan yararlanacağı için ayrıca teşekkür ediyorum. Herhangi bir acı hissetmiyorum. Şuan ben ikinci dozumu oldum" dedi.

"İşyerimize kadar geldiği için teşekkür ederiz"

Aşı geldiği için yetkililere teşekkür eden TCDD personeli Mustafa Uzun, "Yenikapı İstasyonu'nda çalışmaktayım. İşyerimize kadar geldiği için teşekkür ederiz. Bu zamana kadar yaşımıza gelmediği için bekledik. SMS geldi. İşyerimize geldiği için hastaneye gitmedik. Normalde randevumuzu alıp hastaneye gidecektik. Hastanemizde aşımızı vurulacaktık. Bir fırsat oldu bizim için" dedi.

"Aşı yapılan noktalar ücretsizdir"

Marmaray hattını kullanmayıp aşı olmak isteyenler kart basmasına gerek olmadığını ifade eden TCDD 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, "Şu anda aşı yapılan noktalar ücretsizdir. Burada aşı olup istediği noktaya ulaşacaklar. Aşı ile ilgili her türlü yardımı sağlayacağız. Ek bir ücret ödenmeyecek. Ben de 2 doz Sinovac aşımı olmuştum. E-nabız'a baktım. Bir aşı daha vurulabileceğimi gördüm. Biontech aşımı vurulmak için sıraya girdim" dedi. - İSTANBUL

Yenikapı'da İki Tren Arası Aşı uygulaması başladı
Yenikapı'da İki Tren Arası Aşı uygulaması başladı
Yenikapı'da İki Tren Arası Aşı uygulaması başladı

COVIRAN Bereket, Marmaray, Yenikapı, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenikapı'da 'İki Tren Arası Aşı' uygulaması başladı - Son Dakika


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