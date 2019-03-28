Son Dakika Haberleri: Yenikapı'da "Kısa Mesafe" Pazarlığı Yapan Taksicilere Ceza Rekor Ceza

Yenikapı'da "Kısa Mesafe" Pazarlığı Yapan Taksicilere Ceza Rekor Ceza

56 dakika önce

Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla "kısa mesafe" pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci azarlayarak tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yenikapı'da
Yenikapı metro istasyonunda vatandaşlarla "kısa mesafe" pazarlığı yaparak taksiye almayan ve yaşananları kayıt alan bir genci azarlayarak tartaklayan 2 sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçları trafikten men edilen sürücülere toplamda 4 bin 530 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da geçtiğimiz Pazartesi günü geç saatte iş yerinden çıktıktan sonra Levent'ten metroya binen ve Yenikapı'da inen yazılımcı Uğur A., istasyon önünde bekleyen taksicilerin vatandaşlarla "kısa mesafe" pazarlığı yapması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Taksicilerin pazarlık içerisine girmesi ve onları almaması üzerine Uğur A., yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Dakikalarca kayıt alan genci fark eden bir taksi sürücüsü, onunla tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, genci azarlayarak tartakladı. Yaşanan arbedede genç yanlışlıkla kayıttan çıktı. Olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından anlatarak paylaşan genç yazılımcı görüntüleri de ilgili birimlere göndererek şikayette bulundu.

Sürücülere 4 bin 530 lira ceza kesilip araçları bağlandı

Şikayetin değerlendirilmesi üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakaları tespit edilen 2 sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen taksicilere, "Belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" ve "ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" suçlarından 2 bin 265'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin kullandığı taksiler ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Konuyla ilgili açıklamada ise, "UDES kapsamında birden fazla yolcu almak ve ayrı ücret talep etmek fiilleri dolayısıyla gerekli yaptırımlar uygulanmış ve emniyet birimlerince araçlar, 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar Kimliğine 40 Yıl Sonra Kavuşan Kadın, Dünyaevine Girdi! CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 10:07:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenikapı'da "Kısa Mesafe" Pazarlığı Yapan Taksicilere Ceza Rekor Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]