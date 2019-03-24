Son Dakika Haberleri: Yenikapı'da Miting İçin Toplanmalar Sürüyor

Yenikapı'da Miting İçin Toplanmalar Sürüyor

31 dakika önce

CUMHUR İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge vatandaşların katılımı artıyor.

Yenikapı'da Miting İçin Toplanmalar Sürüyor, System.String[]
CUMHUR İttifakı'nın Yenikapı'da yapacağı mitinge vatandaşların katılımı artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi alanına İstanbul'un 39 ilçesinden katılım devam ediyor. "Sağduyunun Birlikteliği" sloganıyla düzenlenen buluşma için metro, marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, 3 farklı arama noktasından geçerek alana giriyor.  Saat 11.00'de alana alınmaya başlayan vatandaşların sayısı öğle saatlerinde daha da arttı.   5 bin polisin görev yaptığı miting, sanatçıların konserleriyle devam ediyor. - Usta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:13 Kaynak: DHA

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