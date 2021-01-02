Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

02.01.2021 13:07

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu.

Taksi ücretlerine 23 Aralık'ta yapılan zammın ardından Yenikapı'da oluşturulan taksi güncelleme noktasında dün başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor.

Taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı'daki etkinlik alanına gelen çok sayıda taksici uzun kuyruk oluşturdu. Saatlerce sıra bekleyen kimi taksiciler arasında gerginlik yaşanırken, bazı taksiciler de korna çalarak uygulamaya tepki gösterdi.

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi (YENTAKOOP) Başkanı Kıyasettin Telli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ekmeğinize ortak olma anlayışında olmayacağım, gelişmenize her türlü desteği vereceğim" diyerek yola çıktığını ancak 19 aydır her geçen gün taksicilerin hayatını zorlaştıran adımlar attığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Taksimetre tarife ayarlaması daha önce Anadolu yakası ve Avrupa yakasında birçok noktada yapılırdı. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl 4 taksimetre firmasının talebi üzerine 17 bin 395 taksinin tamamını Avrupa yakasında Yenikapı'da tek noktada ayar yapılmasına karar verilmiş. Peki Sayın İmamoğlu, 17 bin 395 taksicinin talebi yerine neden 4 taksimetre firmasının talebini kabul etmiştir? Biz bu anlayışı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Zira pandemi döneminde ayar çadırları önlerinde sosyal mesafe kuralını ihlal eden aşırı kalabalıklar oluştu. Bizlerin sağlığını hiç düşünmediler."

Taksilerdeki iTaksi cihazlarında aynı zamanda taksimetre özelliğinin bulunduğunu aktaran Telli, "İBB sırf taksimetre firmalarını korumak adına bu özelliği aktive etmiyor. Teknoloji çağında bizlere yapılan açıkca bir zulümdür. Örneğin İETT tarife zammı yaptığında İETT otobüslerinin bizim gibi saatlerce sıraya girdiği görülmüş müdür?

Diğer bir konuda taksimetre ayar ücretleri örneğin Ankara'da ayar ücreti 350 lira civarında ama İstanbul'da bu rakam 650 lira alınıyor. Bu konuda da Ticaret Bakanlığımız müdahil oluyor, Türkiye'nin tamamında ortak bir standart tarife ayar ücreti belirlemelidir. Aksi halde her ilde yerel yönetimler ile taksimetre firmaları keyfi fiyat uygulamaları yapmaktadır." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 23 Aralık 2020'de alınan kararla taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.

Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

İstanbul, Yenikapı, Aralık, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i ağır, 5 işçi yaralandı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi
Fatih Karagümrük, Norveçli Hedenstad'la anlaşma sağladı Fatih Karagümrük, Norveçli Hedenstad'la anlaşma sağladı         
13:30
Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı         
12:30
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı         
11:40
Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor         
11:09
İstanbul'a 2 adım uzaklıkta! Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor İstanbul'a 2 adım uzaklıkta! Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor         
10:48
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı         
09:55
Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada         
09:36
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 13:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei