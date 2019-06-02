Yenikapı'da yüz binler Enderun Teravihi'nde saf tuttu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı'da Enderun usulü teravih namazı kılındı.Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya katıldı.