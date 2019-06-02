Yenikapı'da yüz binler Enderun Teravihi'nde saf tuttu
3 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı'da Enderun usülü teravih namazı kılındı. Namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda siyasi ve yüz binlerce vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:08
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı'da Enderun usulü teravih namazı kılındı.
Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya katıldı.
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi
Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı!