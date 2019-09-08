Son Dakika Haberleri: Yenikapı'daki araçlar miting alanından çıkarılıyor (havadan görüntüler) - 1
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Yenikapı'daki araçlar miting alanından çıkarılıyor (havadan görüntüler) - 1

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.

Yenikapı'daki araçlar miting alanından çıkarılıyor (havadan görüntüler) - 1, System.String[]

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.

Yenikapı miting alanında sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gelen Sekreteri Yavuz Erkut'un yaptığı açıklamanın ardından, miting alanına gelen şoförler araçları bulundukları yerden çıkarmaya başladı. Araçlardan bazıları, Yenikapı miting alanı yanındaki İspark otoparkına ve Esenler Tekstilkent'te bulunan İston A.Ş'nin otoparkına park edildi. Yenikapı miting alanının yarından sonra yapılacak bir etkinlik için yapılacak hazıklar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:53 Kaynak: DHA
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