Son Dakika Haberleri: Yenikapı'daki Cumhur İttifakı Mitinginin Havadan Görüntüleri

Yenikapı'daki Cumhur İttifakı Mitinginin Havadan Görüntüleri

29 dakika önce

İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi.

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:30 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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