Yenikapı'daki Cumhur İttifakı Mitinginin Havadan Görüntüleri
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İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşen Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:30 Kaynak: DHA
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