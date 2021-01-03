Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti - Son Dakika

Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti

03.01.2021 19:27

İstanbul'da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksicilerin Yenikapı'da oluşturduğu yoğunluk akşam da devam ederken, taksi yoğunluğu drone ile görüntülendi.

İstanbul'da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksicilerin Yenikapı'da oluşturduğu yoğunluk akşam da devam ederken, taksi yoğunluğu drone ile görüntülendi.

İstanbul'da, taksiciler taksimetrelerin güncellenmesi için Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Yenikapı Etkinlik Alanı'nda oluşturduğu yoğunluk bugün de devam etti. Güncellemenin üçüncü gününde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayan kuyruk, gündüz saatlerinde Kazlıçeşme'ye kadar uzadı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda oluşan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. Taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, işlemlerin yapılması için bekleyişlerini sürdürürken, oluşan ticari taksi yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Sümeyye İnal/İHA)

Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti

İstanbul, Yenikapı, Drone, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor Son Dakika: Türkiye'de 3 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi Kumar baskınında kıraathane sahibinden polislere güldüren cevap: Yazın cezayı, gülü seven dikenine katlanır Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu
Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler Survivor 2021 Gönüllüler takımı belli oldu! İşte yarışacak isimler         
19:48
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş         
19:28
Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım Beşiktaş liderlik için sahada! Canlı anlatım         
18:57
6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı 6 gün önce BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan doktorun testi pozitif çıktı         
18:03
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi         
16:12
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı, kırmızı süper minisiyle takipçilerini mest etti         
20:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 19:57:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenikapı'daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei