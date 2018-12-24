Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza

53 dakika önce

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği bildirildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza, System.String[]
M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:56 Kaynak: AA

Gayrettepe, Hacıosman, Güncel
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