Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza

43 dakika önce

İstanbul DHA M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bİldirildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza, System.String[]
İstanbul DHA 

M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı- Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bİldirildi.  

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Hacıosman, Güncel
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