Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza
43 dakika önce
İstanbul DHA M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bİldirildi.
İstanbul
DHA
M2 Yenikapı- Hacıosman
metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı- Gayrettepe
arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bİldirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT
otobüsleri çalışacaktır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:05 Kaynak: DHA
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