Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza
42 dakika önce
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
M2 Yenikapı- Hacıosman
metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı- Gayrettepe
arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul
'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT
otobüsleri çalışacaktır" denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:07 Kaynak: DHA
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