Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Giderildi
13 dakika önce
Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul
DHA
M2 Yenikapı- Hacıosman
metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı- Gayrettepe
arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT
otobüsleri çalışacaktır" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Görüntü dökümü:
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-Gayrettepe metro
-Vatandaşlarınn metrodan çıkışı
-İETT otobüsü
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:35 Kaynak: DHA
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