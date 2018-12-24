Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Giderildi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Giderildi

13 dakika önce

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Giderildi, System.String[]
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA 

M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı- Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.  

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. 

Görüntü dökümü:

------------

-Gayrettepe metro 

-Vatandaşlarınn metrodan çıkışı

-İETT otobüsü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:35 Kaynak: DHA

Gayrettepe, Hacıosman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı, Tarihe Geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu Hırsızlar Vanaları Çalınca İstanbul'a Su Veren Melen Nehrine Yakıt Sızdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 07:48:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza Giderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]