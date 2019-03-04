Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Teknik Arıza
14 dakika önce
Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
YENİKAPI-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Ayrıca metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi yapıldığı da duyuruldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:37 Kaynak: DHA
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