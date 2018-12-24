Son Dakika Haberleri: Yenikapı - Hacıosman Metro Hattındaki Arıza Giderildi

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattındaki Arıza Giderildi

2 saat önce

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattındaki Arıza Giderildi, System.String[]
M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı - Hacıosman hattı Yenikapı - Gayrettepe olarak gerçekleştirilen seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Yenikapı- Gayrettepe arasında meydana gelen teknik arıza giderilmiş olup, seferler normale dönmüştür. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:52 Kaynak: İHA

Gayrettepe, Hacıosman, Güncel
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