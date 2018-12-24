Yenikapı - Hacıosman Metro Hattındaki Arıza Giderildi
2 saat önce
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.
M2 Yenikapı- Hacıosman
metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi. Sabah
saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı - Hacıosman hattı Yenikapı - Gayrettepe
olarak gerçekleştirilen seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.
Metro İstanbul
'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Yenikapı- Gayrettepe arasında meydana gelen teknik arıza giderilmiş olup, seferler normale dönmüştür. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:52 Kaynak: İHA
Günlük 1 Milyon Yolcunun Taşınacağı Gebze-Halkalı Tren Hattı Yeni Yılda Açılacak
Son Dakika! İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı
Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar