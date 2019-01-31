Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi

1 saat önce

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki teknik arıza giderildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi, System.String[]
Yenikapı- Hacıosman Metro Hattındaki teknik arıza giderildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında yaşanan teknik arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü belirtildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferler Yenikapı- Şişli ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:50 Kaynak: AA

İstanbul, Hacıosman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi Miha Zajc, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi

Meteorolojiden Ülke Geneli İçin Kritik Uyarı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa, İstanbul'a Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]