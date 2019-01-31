Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi
1 saat önce
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki teknik arıza giderildi.
Yenikapı- Hacıosman
Metro Hattındaki teknik arıza giderildi.
Metro İstanbul
'un Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında yaşanan teknik arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü belirtildi.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferler Yenikapı- Şişli
ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:50 Kaynak: AA
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