Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza giderildi.





M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza giderildi. Seferler normale döndü.



Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından arızanın giderildiğini duyurdu. Seferlerin aksadığı sırada metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenlenmişti.



GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER



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-Şişli metro istasyonu



-Yolcuların metro istasyonuna inmesi



-İstasyondan çıkan yolcular



-Otobüslere binenler



-Genel ve detaylar - İstanbul

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