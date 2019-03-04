Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi
5 dakika önce
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza giderildi.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza giderildi. Seferler normale döndü.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından arızanın giderildiğini duyurdu. Seferlerin aksadığı sırada metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenlenmişti.
GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
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-Şişli metro istasyonu
-Yolcuların metro istasyonuna inmesi
-İstasyondan çıkan yolcular
-Otobüslere binenler
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:43 Kaynak: DHA
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