Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi

5 dakika önce

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza giderildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattındaki Teknik Arıza Giderildi, System.String[]


M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza giderildi. Seferler normale döndü. 

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından arızanın giderildiğini duyurdu. Seferlerin aksadığı sırada metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenlenmişti. 

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Şişli metro istasyonu

-Yolcuların metro istasyonuna inmesi

-İstasyondan çıkan yolcular 

-Otobüslere binenler

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

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