Yenikapı-Hacıosman Metro Seferleri Normale Döndü
15 dakika önce
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.
M2 Yenikapı- Hacıosman
metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi. Sabah
saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı- Gayrettepe
arasında yapılamayan seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.
Metro İstanbul
'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:33 Kaynak: AA
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