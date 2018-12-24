Son Dakika Haberleri: Yenikapı-Hacıosman Metro Seferleri Normale Döndü

Yenikapı-Hacıosman Metro Seferleri Normale Döndü

15 dakika önce

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Seferleri Normale Döndü, System.String[]
M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattında meydana gelen arızanın giderildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde oluşan arıza dolayısıyla Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamayan seferler, arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 hattında sorun giderilmiş olup seferler Yenikapı- Hacıosman arasında yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:33 Kaynak: AA

Sabah, Hacıosman, Güncel
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