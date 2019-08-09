YENİKAPI İDO İSKELESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
1 saat önce
Ersan SAN / İstanbul DHAYenikapı feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ İstanbul DHA
Yenikapı feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilinin başlamasına saatler kala Yenikapı İDO iskelesinde araç kuyrukları oluştu. DHA kamerası iskeledeki kalabalığı havadan görüntüledi.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle iskeledeki kalabalık
-Araçların feribota girişi
-Yolcuların feribota binmeleri
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