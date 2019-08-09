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YENİKAPI İDO İSKELESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

1 saat önce

Ersan SAN / İstanbul DHAYenikapı feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

YENİKAPI İDO İSKELESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU, System.String[]

Ersan SAN/ İstanbul DHA
Yenikapı feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilinin başlamasına saatler kala Yenikapı İDO iskelesinde araç kuyrukları oluştu. DHA kamerası iskeledeki kalabalığı havadan görüntüledi.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle iskeledeki kalabalık
-Araçların feribota girişi
-Yolcuların feribota binmeleri


İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
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