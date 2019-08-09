Son Dakika Haberleri: YENİKAPI İDO İSKELESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
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YENİKAPI İDO İSKELESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

1 saat önce

Ersan SAN İstanbul DHAYenikapı feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Ersan SAN İstanbul DHA
Yenikapı feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilinin başlamasına saatler kala Yenikapı İDO iskelesinde araç kuyrukları oluştu. DHA kamerası iskeledeki kalabalığı havadan görüntüledi.
İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:36 Kaynak: DHA
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