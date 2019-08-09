YENİKAPI İDO İSKELESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
1 saat önce
Ersan SAN İstanbul DHAYenikapı feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:36 Kaynak: DHA
Ersan SAN İstanbul
DHA
Yenikapı feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilinin başlamasına saatler kala Yenikapı İDO iskelesinde araç kuyrukları oluştu. DHA kamerası iskeledeki kalabalığı havadan görüntüledi.
Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor