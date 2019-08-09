Yenikapı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu(Havadan görüntüler)
1 saat önce
YENİKAPI feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.
YENİKAPI feribot seferlerinin yapıldığı İDO iskelesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilinin başlamasına saatler kala Yenikapı İDO iskelesinde araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk havadan fotoğraflandı. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
- İstanbul
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