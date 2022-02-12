İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metroda arıza meydana geldi. Arıza sebebiyle seferini yapamayan metronun içinde bekleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro Bayrampaşa- Maltepe durağında arızalandı. Arıza sebebiyle metro seferini yapamazken, metronun içinde bekleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro arızalandı - Son Dakika