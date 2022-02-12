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Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro arızalandı - Son Dakika

Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro arızalandı

12.02.2022 19:17
Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro arızalandı

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metroda arıza meydana geldi.

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metroda arıza meydana geldi. Arıza sebebiyle seferini yapamayan metronun içinde bekleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro Bayrampaşa- Maltepe durağında arızalandı. Arıza sebebiyle metro seferini yapamazken, metronun içinde bekleyen vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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İstanbul, Yenikapı, Metro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro arızalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenikapı-Kirazlı Hattı'nda sefer yapan metro arızalandı - Son Dakika
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