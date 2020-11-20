Yenikapı-Kirazlı metrosunda 'Sosyal mesafe' unutuldu - Son Dakika

Yenikapı-Kirazlı metrosunda 'Sosyal mesafe' unutuldu
20.11.2020 22:55
YENİKAPI ile Kirazlı arasında bu akşam yapılan metro seferlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
YENİKAPI ile Kirazlı
arasında bu akşam yapılan metro seferlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı.
Yenikapı'dan Kirazlı yönüne hareket eden metroda aktarmaların eklenmesi ile saat 17.30'dan sonra sosyal mesafe tamamen unutuldu. Hafta içi her gün 07.00-08.00 arasında Yenikapı yönünde görülen yoğunluğun akşam saatlerinde tersine döndüğü belirtildi. Yolcular özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki aktarma noktasında kalabalık nedeniyle vagonlara binmekte zorlandı. Metrobüslerde özellikle Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne olan hatta yolcular sıkışık yolculuk yaptı. Bu arada Merter'den Avcılar'a kadar D-100 karayolunda yoğun araç trafiği görüldü.
- İstanbul
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